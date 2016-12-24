袁惟仁離婚 陶晶瑩：他焦頭爛額中央社 (2016-12-24 15:43)
（中央社記者王靖怡台北24日電）音樂製作人袁惟仁（小胖）昨天與演員陸元琪辦理離婚登記。藝人陶晶瑩今天感嘆直呼「他焦頭爛額」，經歷這些事兩人都不好過。
袁惟仁與婚後息影的陸元琪今年11月簽字離婚，昨天前往戶政事務所辦理離婚登記，正式結束14年婚姻。
陶晶瑩下午在台北舉辦新書「X！為何我又站在雪地上」發表會及簽書會，被問起好友袁惟仁離婚一事，陶晶瑩表示，「唉，小胖老師，我覺得他焦頭爛額的啦」。
她坦言不清楚袁惟仁離婚細節，但其實離婚對每個人都不會是好過的事，也希望陸元琪加油，知道陸元琪是很堅強的媽媽，家裡大小事都處理非常好，「希望小胖也能夠趕快還清債務，加油」。
至於會不會覺得陸元琪有委屈？陶晶瑩表示，「嫁給小胖第一天應該就會知道這是條什麼樣的路，小胖也有他的付出啦」，其實各有各的付出，就是祝福。1051224
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