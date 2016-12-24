NMB48選笨蛋代表 以為中國首都是台灣中央社 (2016-12-24 15:37)
（中央社東京24日綜合外電報導）由日本女子偶像團體NMB48擔任固定班底的知識性綜藝節目「NMB和學習君」，向成員及來賓提問「請以漢字寫出中國的首都」，沒想到答案竟出現台灣。
日本關西電視台「NMB和學習君」22日播出特別節目，再度推出熱門單元，要在NMB48成員及來賓中，選出今年的最強笨蛋代表。成員與來賓在節目錄製前回答國小、國中等級問題，根據作答結果，選出成績最差的7人，在節目中進行最終決賽。
決賽題目之一，就是請他們以漢字寫出中國的首都，來賓武田梨奈回答「北台」，NMB48成員植村梓則不太確定地舉起寫著「台灣」的作答板，這段影片也引起網友討論。
網友kenny lee說：「中國這麼玻璃心實在很擔心那個小女生...」
網友Lin Eric則笑說：「我要成為植村梓的粉絲了。」
中國首都是屬於小學6年級的問題，但最後只有NMB48成員加藤夕夏寫出正確答案「北京」。
NMB48是日本人氣女子偶像團體AKB48的姊妹團，2010年首次公布初期成員名單，主要在日本關西活動，NMB取自其專用劇場所在地難波（NAMBA）的簡寫。（譯者：中央社廖禹揚）1051224
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【KARL LAGERFELD】成就經典兩眼計時腕錶-黑x皮帶(KL1050)
- agnes b VOYAGE 金屬b吊牌束口肩/斜背包(紫)
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】緣分未了項鍊-小
- 【BOTTEGA VENETA】經典Campana編織大型側肩包(咖啡紅)
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】幸福感動項鍊-小
- MOBICOOL ICECUBE L 保溫保冷輕攜袋 ( 黃色 )
- 微星平台[鬼哭狼嚎]I7-6700K四核GTX1060獨顯240G SSD電競機
- REBECCA MINKOFF AVA 防刮皮革拉鍊長夾-蜜瓜綠
- 德國WMF 玻璃水壺 1.5L
- 【ORIENT】東方錶經典藍寶石鏤空機械錶-白(SDB09003W)
曹雅雯情義相挺唱RAP 慘遭張文綺恩將仇報【NOWnews今日新聞】
五月天阿信見陳綺貞語塞 羞喊：正常男生都會【NOWnews今日新聞】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
台灣人「最強性幻想對象」 這2位！【NOWnews今日新聞】
KBS演藝大賞精彩紛呈 4大女團齊亮相【Wow!NEWS新聞網】