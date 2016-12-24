（中央社東京24日綜合外電報導）由日本女子偶像團體NMB48擔任固定班底的知識性綜藝節目「NMB和學習君」，向成員及來賓提問「請以漢字寫出中國的首都」，沒想到答案竟出現台灣。



日本關西電視台「NMB和學習君」22日播出特別節目，再度推出熱門單元，要在NMB48成員及來賓中，選出今年的最強笨蛋代表。成員與來賓在節目錄製前回答國小、國中等級問題，根據作答結果，選出成績最差的7人，在節目中進行最終決賽。



決賽題目之一，就是請他們以漢字寫出中國的首都，來賓武田梨奈回答「北台」，NMB48成員植村梓則不太確定地舉起寫著「台灣」的作答板，這段影片也引起網友討論。



網友kenny lee說：「中國這麼玻璃心實在很擔心那個小女生...」



網友Lin Eric則笑說：「我要成為植村梓的粉絲了。」



中國首都是屬於小學6年級的問題，但最後只有NMB48成員加藤夕夏寫出正確答案「北京」。



NMB48是日本人氣女子偶像團體AKB48的姊妹團，2010年首次公布初期成員名單，主要在日本關西活動，NMB取自其專用劇場所在地難波（NAMBA）的簡寫。（譯者：中央社廖禹揚）1051224