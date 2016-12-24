韓特檢組傳喚崔順實金鐘進行調查 確認供述內容北京新浪網 (2016-12-24 15:32)
原標題：韓特檢組傳喚崔順實和金鐘進行調查 確認供述內容
中新網12月24日電 據韓媒報導，朴槿惠政府親信干政案件特別檢查組24日上午和下午先後傳喚前文化體育部次官金鐘和朴槿惠總統閨密崔順實進行了調查。
特檢組表示，為對崔順實和金鐘兩人已做的供述內容予以確認和進一步查明真相，特檢組傳喚兩人進行調查。
特檢組還說，另將組成一個調查小組，專門調查崔順實一家聚攏龐大規模家產和錢財的過程。
據報導，崔順實一家財產調查小組成員包括該領域的專家律師一人和國稅廳卸任公務員一人。
特檢組認為，前文化體育部次官金鐘曾向第一企劃廣告公司總經理施壓，要求該公司向崔順實侄女張時鎬提供16億韓元的資金，並向崔順實提供文化體育部內部文件，幫助崔順實成立K體育財團，並獨佔體育俱樂部經營權。
特檢組24日進行的傳喚調查中，集中調查上述嫌疑相關事宜。
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