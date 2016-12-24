阿富汗官員表示，一名塔利班組織(Taliban)前領袖在首都喀布爾(Kabul)的住家，23日遭騎乘機車槍手開槍射擊，造成至少1人死亡。

喀布爾警察局刑事調查部主任歐貝迪(Fraidoon Obaidi)說，兩名槍手於23日晚間攻擊賽伊夫(Mullah Abdul Salam Zaeef)的住家，但賽伊夫當時並不在家。

1990年代塔利班統治阿富汗時期，賽伊夫曾是塔利班的駐巴基斯坦使節，但他個人已與有美國支持的阿富汗現任政府和解。

目前還沒有人宣稱犯下這起槍案。

案發前兩天，塔利班戰士才攻擊了一名南部海曼德省(Helmand)國會議員在喀布爾的住家，造成8人死亡。議員本人生還。