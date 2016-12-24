破紀錄熱浪北極海冰也融化 科學家：與人類活動有關NOWnews今日新聞 (2016-12-24 15:44)
今年北極的氣溫可能會在聖誕節前夕上升到高於均溫的攝氏20度，氣候科學家們表示這是創紀錄的熱浪。這樣破紀錄的熱浪，與人類活動導致的氣候變遷有直接關係。
就在今年的11、12月期間，北極的均溫比過去高了攝氏5度左右，而南北極的海冰也來到歷史低點。北極海冰面積在夏季更到了史上第二低的程度。
根據英國廣播公司(BBC)報導，牛津大學環境變遷研究所(Oxford Environmental Change Instutute)的高級研究人員歐拓博士(Friederike Otto)告訴記者，在人類工業發展的前期這樣的熱浪非常罕見，我們預計這通常是每1,000年會發生一次。
歐拓博士說，科學家們非常確定，人類活動所造成的氣候變遷與天氣型態的變化有直接關聯。預計聖誕節前夕北極地區的溫度將達到接近冰川融點的攝氏0度。據目前研究團隊建構的預測模型，每年發生這類大規模溫度上升的熱浪機率是2%，但如果地球溫度持續上升，這樣的熱浪可能每年都會發生。
熱浪的持續發生將使海冰減少，陸定上的冰層縮水，陸地露出，海平面上升。目前因為溫度上升，已經使居住在冰原上的生物如馴鹿、北極熊等難以覓食。
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