陸劇不能不知 2016有人氣4小鮮肉中央社 (2016-12-24 15:31)
（中央社台北24日電）中國大陸2016年娛樂圈新晉小生不斷湧現，中國大陸知名娛樂博主言小夫新發表的文章指出，其中最令人矚目的莫過於趙康瑋、牛駿峰、白敬亭和米熱4位「小鮮肉」。
代表作「匆匆那年」和「旋風少女」的白敬亭，言小夫撰文形容是「清純鮮肉」。大陸近幾年青春題材類型劇高燒不退，順帶催熟一大把的「優質小鮮肉」，白敬亭是其中一位。
2014年尚在校期間的他，因為演出青春劇「匆匆那年」中的第2男主角「喬燃」而大受關注，成為年度優質新面孔之一。今年，白敬亭的電影作品「誰的青春不迷茫」，一改過去的角色類型，贏得不少肯定和支持。
代表作「班淑傳奇」和「美人為餡」的米熱則是「魅力型男」。
米熱有獨特的少數民族氣質，拿下自由質在—Q庫寧哲亞洲型男大賽型男大賽10強，順帶叩開娛樂圈的半扇大門。再加上他畢業於上海戲劇學院，演技有保障，因此獲得更多的演藝機會。今年的「美人為餡」，堪稱他小爆發的關鍵作品。
文章說，牛駿峰雖然是「小鮮肉」的顏，卻是「老司機」的身。早在2002年時10歲的牛駿峰便演出電視劇「家有轎車」，以童星身分出道，此後「一發不可收拾」。
「四年一班」、「我們都是好朋友」、「寶蓮燈前傳」、「你是我兄弟」等，牛駿峰從童年角色一路演到各種少年，演技也在日久磨煉中變得越發純熟。
趙康瑋則被評為「顏值實力潛力股」。他是大戲路出身的鮮肉，處女作「信者無敵」便搭檔演技派的陳寶國，緊接著又參與演出大陸中央電視台年度大劇「湄公河大案」。
文章說，這4人靠顏值打天下，以年輕為優勢，用作品動人心，每個人都取得不俗的戰績。1051224
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