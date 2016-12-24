圖文-上港將帥為球迷送聖誕祝福 於海北京新浪網 (2016-12-24 15:01)
日期:12月24日消息，上海上港全隊錄製視頻為廣大球迷送上聖誕節祝福，主帥博阿斯和埃爾克森、胡爾克、武磊等將帥齊送祝福。
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