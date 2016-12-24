神吐槽:庫里演繹月球漫步 濃眉被踢出空砍群北京新浪網 (2016-12-24 15:13)
吐槽不停，歡樂不止，新浪NBA神吐槽欄目繼續登場！庫里場邊的表演秀又增新內容，又打排球又跳舞，網友吐槽：大哥入錯行了吧？這是月球漫步？
孤楓v承諾：奧尼爾：這麼關照我？
長鏡頭裡的人：大哥入錯行了吧
我的女神韓孝珠：上手飄球
Mr_坷：我以為他一排還能進去了
FranKarman：次日，庫里搬來一個游泳池
23號帥華：聯盟：交給你一個重要的任務，在聖誕大戰前檢驗一下勇士和騎士的實力 籃網：F**K
王小欣很小心：籃網：姓蕭的 你早看老子不順眼了對不對
吳曉宇Rain：只要明天穩就行
惡人谷壞人：你強任你強，老漢划水王
Jay-422：兩個奧斯卡影帝
維特_不煩惱：估計是看見對面底線的吉祥物了
心跳男孩的青春日記：該配合你演出的我你視而不見
鄧肯：這是月球漫步？
漢時未央：憋說話，看圖
福爾摩海：杜蘭特：靠腰！老子進球為什麼小學生是主角？
我的臉難道不值一個哈密瓜嗎：求教學視頻
鴨鴨來自火星：庫里：動作不標準，看我的。。
丿人心太擁擠：科爾：你他媽給我回來 沒讓你上場
美女博博：系統提示：濃眉戴維斯由於違反群規，已被踢出空砍群！
原來都是一群追夢人：安東尼·今天終於不空砍·戴維斯
MC_BigHead_AKA大頭o_O：為什麼不選和鵜鶘的比賽？
（所有言論均來自網友智慧，不代表新浪NBA觀點）
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