競彩005 漢密爾頓 VS 凱爾特人

蘇超第19輪12月24日20點30分。漢密爾頓主場迎戰凱爾特人，兩隊近 10 場，主隊勝出 1 場,平局 2 場,輸 7 場, 勝率：10% 贏盤率：60% 大球率：30%處於明顯劣勢。主隊上輪蘇超主場1-2不敵格拉斯哥流浪者，連續8輪不勝之後，哈密爾頓排名跌至積分榜倒數第二名。主隊是目前蘇超平局最多的球隊，平局率超50%，堪稱聯賽的「平局大師」。雙方近10次交手，主隊僅取得一場勝利還是6年前的事，處於絕對劣勢。客隊是本賽季蘇超目前唯一不敗的球隊，極具聯賽統治力，本賽季衛冕冠軍的希望很大。最近三場蘇超都獲勝，都是在主場，都只凈勝對手1球，表現還算理想。客隊本場比賽獲勝將提前得冠。

Spdex超級指數必髮指數提示28-21-51早盤客勝已是搖搖領先。標盤成交量67萬多臨場可能突破200萬。Spdex超級指數提示客勝在早盤出現一筆近6萬的賣單后必發價位並沒有出現明顯的上升，反而在逐步下降至1.26附近。客勝模擬盈虧14尚在合理範圍。冷熱指數和凱利方差都以明顯拉開。早盤亞洲指數1.4%上盤微熱。鑒於早盤Spdex超級指數數據提示客隊今戰勢在必得，就看進幾個球了

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競彩006 流浪者 VS 因弗內斯

蘇超第19輪12月24日20點30分。流浪者主場迎戰因弗內斯，兩隊近 6 場，主隊勝出 5 場,平局 0 場,輸 1 場, 勝率：83.3% 贏盤率：66.7% 大球率：50%佔據明顯優勢。主隊上周末客場2-1戰勝漢密爾頓，繼續穩居蘇超積分榜次席，領先第三名的阿伯丁7分。主隊是目前蘇超僅有的兩支主場不敗球隊之一，其主場優勢明顯。客隊上周末1-1戰平基馬諾克，連續7輪不勝之後，繼續排在蘇超積分榜倒數第1位。客場方面，客隊僅取得1場勝仗，表現相當糟糕，前18輪蘇超僅1場比賽未有失球，目前共失34球，是蘇超聯賽失球最多的球隊。

Spdex超級指數必髮指數提示52-12-36早盤主勝佔據資本市場主力位置。標盤成交量50多萬臨場可能突破100萬。Spdex超級指數早盤提示早盤主勝在大量賣單買單的對衝下必發價位逐步下降至1.41。冷熱指數以拉開不過主勝從今天早上開始就進入熱度空間，臨場值得觀察是否持續大熱跡象。凱利方差2-19-52平局和客勝拉開倍數不太大。鑒於Spdex超級指數數據提示還是防個平局吧。

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作者：二胖