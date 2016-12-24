來源：北京青年報

12月23日下午，中信集團董事長常振明和螞蟻金服控股股東馬雲共同前往中國足協，與足協主席蔡振華、常務副主席張劍等人進行了會晤。而此次見面的內容只有一個：徹底釐清馬雲入股國安是否與恆大屬於關聯。

雖然搞足球已經20多年，但是中信高層很少出現在國安俱樂部的事務中，上一次中信高層出面還要追溯到2009年國安中超奪冠，時任中信集團董事長孔丹出席頒獎典禮。此後，孔丹的繼任者常振明上任，但幾乎沒有公開亮相過與國安俱樂部有關的活動，而為了這次的增資擴股，常振明和馬雲昨天一起走進了足協。面對這種級別的來訪者，足協也相當重視，國家體育總局副局長、中國足協主席蔡振華與中國足協常務副主席張劍、分管中超聯賽的中國足協黨委書記於洪臣、中超聯賽執行局副局長李立鵬等人出面參加了會談。

會談中，馬雲明確表示自己想要入股國安，同時表達了自己願意為中國足球盡一份力的願望。馬雲更表示，自己在阿里巴巴集團只有非常小的股份，如果摺合成在恆大俱樂部的股份，更是只有2.9%。而且，自己雖然經常去觀看恆大的比賽，但對於恆大俱樂部的事務從不過問，恆大也從來沒有徵求過自己的意見，自己的想法更不會對恆大產生任何影響。舉個例子，就如同自己同時購買了兩傢俱樂部的股票，但其中一家只是非常微小的一部分，所以這不能屬於關聯。常振明也表達了希望繼續搞好國安、搞好中國足球的想法，同時就中國足協發佈的股權轉讓規定與蔡振華等人進行了交流。

不過昨天的會議並沒有形成任何結果，中信集團和馬雲表示，會進一步研究中國足協的股權轉讓規定。中國足協也表示，會根據這次會議反映的情況進行仔細了解。如果國安正式申請增資擴股，中國足協會正式給出結論是否屬於關聯關係。但是有一點可以肯定，國安和螞蟻金服為了順利增資擴股，已經使出了全部力氣。