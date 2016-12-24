▲閔孝琳是《眼鼻嘴》的主人公。（圖／翻攝自YouTube）

在21日播出的《黃金漁場 Radio Star》中，BIGBANG太陽除了大方放閃女友閔孝琳外，更第一次對外承認人氣歌曲《眼鼻嘴》的主角就是閔孝琳，「那是我在我們交往期間寫的歌。」

《黃金漁場 Radio Star》裡，太陽首次公開以自己的經歷所寫的歌曲《眼鼻嘴》的主人公，表示過去曾有太多錯誤的消息、甚至連他不認識的藝人都有，但是歌曲《眼鼻嘴》的主人公確實是閔孝琳，這是他在兩人交往期間寫的歌曲。

而一旁的GD隨即補充，覺得自己是「鵲橋」，透露閔孝琳是他朋友的朋友，當時她會出演太陽的歌曲《1AM》MV也是自己在其中牽線，甚至爆料太陽在拍攝MV期間非常開心，調侃的說太陽「嘴巴都掛在耳朵上。」

大聲在GD說完後也說，認為因為拍攝MV認識、之後為對方寫歌是一件很浪漫的事，「如果之後我有對象的話，應該要給她唱胳膊腿」，讓所有人大笑。

之後還提及GD是「愛情魯蛇」的話題，太陽表示GD擅長讓他人喜歡上自己，不過在和閔孝琳吵架的過程中，如果採用GD的建議，那就會讓事情變得更糟，引發現場爆笑。

▲大聲表示之後也想為喜歡的人寫歌。（圖／翻攝自YouTube）

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