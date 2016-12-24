川普藉F/A-18超級大黃蜂壓低F-35成本中央社 (2016-12-24 15:30)
川普22日晚在推特寫道：「基於洛克希德馬丁F-35的龐大經費和經費超支，我已要求波音報價相仿的F-18超級大黃蜂！」圖為F/A-18F戰機超越音速產生錐狀雲。（圖片來源：波音公司官網）中央社 105年12月24日
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