川普22日晚在推特寫道：「基於洛克希德馬丁F-35的龐大經費和經費超支，我已要求波音報價相仿的F-18超級大黃蜂！」圖為F/A-18F戰機超越音速產生錐狀雲。（圖片來源：波音公司官網）中央社 105年12月24日