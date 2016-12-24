NBA／否認交易傳聞 巴頓：我只在乎「丹佛金塊」NOWnews今日新聞 (2016-12-24 15:00)
上季成為聯盟最出色第六人之一的Will Barton（巴頓），今年先發狀況也不錯，但最近交易八卦纏身，24日他表態自己絕無二心。
「當你聽到那些有的沒的，實在是有點難熬。」Barton說：「我試著別往心裡去，我就在這裡，我喜歡這裡，我只想每天努力打拚，拿出好表現，替我的隊友們贏得比賽，那是我唯一在乎的事，我只在乎『丹佛金塊』。」
Barton上季82場全勤，平均14.4分，本季轉任先發維持水準，平均上場時間只多了2分鐘，貢獻14.3分。
「他們都知道我想留下來，這不是秘密。」Barton說：「我想成為這裡的核心人物，我覺得我們正跨出重要一步，我們正在為第八種子奮戰呢。」
今天之前，金塊以12勝17敗並列西區第9，但與第8名波特蘭拓荒者並無勝差。
Barton本季年薪353.3萬美元，這張3年合約將在2018年到期。
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