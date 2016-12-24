弱勢孩童開心收到心願卡禮物中央社 (2016-12-24 15:30)
嘉義市耐斯王子大飯店第10屆「耶誕心願卡」認領活動，24日代表受贈的孩童收到許下心願的禮物，滿心歡喜；這300份心願禮，由不願具名、日商等愛心人士認購。中央社記者黃國芳攝 105年12月24日
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