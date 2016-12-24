南韓總統朴槿惠親信干政案的女主角崔順實，今天下午被押送到獨立檢察組，說明她和三星集團之間的關係以及朴槿會總統在他們之間，究竟扮演了甚麼樣的角色。



崔順實面對媒體詢問，沉默不語，崔順實之前宣稱自己與K體育財團沒有瓜葛，撇清了自己與16家大企業出資288億韓元的關係，但獨立檢察組所掌握的崔順實過去的會議紀錄，崔順實實際上掌握公司各大利益項目，也可能成為指證朴槿惠總統，涉嫌「收受賄賂」的重要環節。



