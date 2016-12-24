現年38歲、屬東北樂天金鷲的後藤光尊選手，今天宣布將自球隊退休，生涯15年出賽1361場比賽的他，可說是日職的長青樹之一，而未來他將繼續在球隊擔任工作人員，展開第二人生。

後藤光尊在2001年的選秀會上，被歐力士藍浪以第十順位選擇而入團，成為一名職業棒球選手。生涯15年，留下.269的打擊率、95支全壘打、476分打點的成績。

今年球季結束後和栗原健太等人收到了球隊的戰力外通知，外傳他在此時萌生退意之心，而今天球團也已經證實，後藤將退居幕後，在球隊擔任其他的工作。

2010年是他生涯最出色的賽季，總計出賽143場，打擊率.295，16支全壘打，37打點與174隻安打，創下自己生涯以來最好的成績。