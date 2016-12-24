（中央社紐西蘭威靈頓24日綜合外電報導）聯合國安理會今天通過決議，要求以色列停止於巴勒斯坦境內屯墾，以色列隨即召回駐紐西蘭大使。決議發起國之一的紐西蘭回應，以色列不應訝異安理會通過此決議。



法新社報導，紐西蘭是該決議的共同發起國。該決議形容以色列於占領區內的屯墾，是阻礙中東和平努力的一大絆腳石。以色列屯墾地點被巴勒斯坦人視為未來建國後的部分國土。



紐西蘭外長麥卡利（Murray McCully）表示，以色列早在這次安理會投票很久之前就曉得紐西蘭的立場，不應對此感到訝異。



麥卡利在一項聲明裡告訴記者：「以色列已將召大使返國會商的決定通知了我們。」



麥卡利表示，紐西蘭一向公開自身觀點，認為安理會應對支持中東和平進程做更多事，紐西蘭今天的立場，完全符合長期以來在巴勒斯坦問題上的政策，「今天投票結果對任何人來說都不該感到意外，我們也期待在此議題上，持續與各方做建設性的磨合」。（譯者：中央社陳亦偉）1051224