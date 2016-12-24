陳冠宇親下廚 老婆驚訝至今難忘中央社 (2016-12-24 14:39)
（中央社記者李晉緯台北24日電）旅日棒球好手陳冠宇在日本期間，體恤當時臥病在床的老婆，親自下廚煮了熱騰騰的麵給她吃，讓她大感驚訝，至今仍深受感動。
陳冠宇今天在台北知名星級飯店舉辦婚宴，正式宣告與老婆許智婷攜手邁向人生新的階段，兩人在婚宴前的彩排後，接受記者訪問。
提到對方做過最令自己感動的事，陳冠宇、許智婷的答案，居然都與「吃」脫不了關係。
許智婷說，她跟陳冠宇在日本生活期間，有一天陳冠宇放假，但她身體不舒服，只能一直躺在床上，期間她一直聽到房外有聲響，這才發現原來陳冠宇在廚房手忙腳亂的，只為了煮一碗熱熱的麵給她吃，當時她心想，「哇！他居然會煮東西，好感動喔！」。
陳冠宇則對老婆默默趁他練習時，大老遠跑去購買食材，只為讓他吃到期待很久的皮蛋瘦肉粥而大受感動，「當時她只跟我說要去逛逛，沒想到一回家就看到熱熱的皮蛋瘦肉粥，真的很開心有這樣的驚喜」，陳冠宇說。1051224
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