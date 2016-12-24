20161224，星期六，歡迎接收陸慧明免費推薦。

平安夜，並不是中國人的節日，但大家也習慣過了。聖誕快樂，希望大家都能有好的心情。我昨天的推薦，和前天異曲同工。膽對了，雙選錯了，彩蛋對了。但總體看，沒有搭配好場次，就是水平不到位。

今天比賽少，我的蘇超2串1如下：

005 漢密爾頓VS凱爾特人 推薦：受讓兩球30

這場客隊肯定有優勢，但是深盤經常1比0小勝，30就當撞運氣吧。

006 格拉斯哥VS伊凡尼斯 推薦：讓一球0

這場從雙方實力看，半球甚至半一足夠。開到一球以上，有點高看主隊。不猥瑣吧？

2串1，我買25倍100元。

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