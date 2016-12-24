陸慧明競彩:凱爾特人讓球30 格拉斯哥不宜高看北京新浪網 (2016-12-24 14:49)
陸慧明競彩
20161224，星期六，歡迎接收陸慧明免費推薦。
平安夜，並不是中國人的節日，但大家也習慣過了。聖誕快樂，希望大家都能有好的心情。我昨天的推薦，和前天異曲同工。膽對了，雙選錯了，彩蛋對了。但總體看，沒有搭配好場次，就是水平不到位。
今天比賽少，我的蘇超2串1如下：
005 漢密爾頓VS凱爾特人 推薦：受讓兩球30
這場客隊肯定有優勢，但是深盤經常1比0小勝，30就當撞運氣吧。
006 格拉斯哥VS伊凡尼斯 推薦：讓一球0
這場從雙方實力看，半球甚至半一足夠。開到一球以上，有點高看主隊。不猥瑣吧？
2串1，我買25倍100元。
更多推薦請關注陸慧明的微信公眾號luhuiming888。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
S B 義大利麵醬．ALESSI 義大利麵．筆尖 義大利麵．咖哩 義大利麵．正逢 義大利麵．AMARDA 義大利麵．正逢義大利麵醬．Prego 義大利麵．愛傑卡 義大利麵．俏媽咪 義大利麵．有機義大利麵醬．雞肉 義大利麵．classico 義大利麵．桂冠 義大利麵．ARMADA 義大利麵．義大利麵醬．正逢義大利麵．Paco 義大利麵．海鮮 義大利麵．普格 義大利麵醬．costco 義大利麵．白醬義大利麵．蕃茄義大利麵．義大利麵醬粉．墨魚義大利麵．有機 義大利麵醬．OKAY 義大利麵．聯夏 義大利麵醬．冷凍 義大利麵．聯華 義大利麵
哈登另類准四雙火箭失利 三分線發飆灰熊2連勝【北京新浪網】
7中6還2封蓋勇士就怕這樣的 單封庫里24秒絕了【北京新浪網】
[彩寶貝]大樂透第16151期推薦匯總【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
帶著人工心臟去健身 這個小伙要練到施瓦辛格般強壯【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》