▲蕭淑慎和梁姓男友PO出多張火辣照片。（圖／翻攝梁男IG，2016.12.24）

40歲的蕭淑慎，上個月被爆和25歲的梁姓小男友，進出自己的家裡，但她死不承認兩人是男女朋友關係，但今天（24日）梁男的IG，卻PO出多張二人在床上親密相擁熱吻照片，他更直呼蕭淑慎為「女友」。

蕭淑慎和梁男被拍到同框之後，梁的前妻就馬上在臉書痛罵，自己被騙離婚及被劈腿，暗示蕭淑慎是小三，但蕭回應：「我跟他只是朋友，他8月離婚，我是11月才認識他的，他們要這樣亂咬我也沒辦法，總之不干我的事。」

不過，今天梁男IG上的照片已說明一切，他不僅大方稱呼蕭淑慎為「女友」，更PO出多張二人熱戀中的照片，其中不僅有蕭淑慎緊緊「胸貼」梁男的姿勢，二人更嘴對嘴親吻，再加上躺在床上的親熱態度，等於公告全世界二人的男女朋友關係。

▲蕭淑慎和梁姓男友的親密關係，不言可喻。（圖／翻攝梁男IG，2016.12.24）