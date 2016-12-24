經濟觀察報 沈怡然 種昂/文 短短的半個月內，鴻海系旗下液晶面板大廠接連被曝宣布中斷三星電視和海信電視液晶面板供應的消息。

12月23日，經濟觀察報證實，鴻海系旗下群創光電將中斷對海信集團的大尺寸液晶面板的供應。此前，同屬鴻海系的夏普，將於2017年開始停止對三星供應電視液晶面板。

中國家電商業協會副秘書長吳鹹建認為，這是家電巨頭的全球博弈的一場大戲。「全球液晶面板將重塑新的競爭格局。」

液晶面板斷供風波，或上溯到鴻海和夏普的「聯姻」。據媒體引述夏普中國相關負責人稱，相關決定是鴻海集團的戰略部署。

鴻海和夏普的「聯姻」曾讓業內一片嘩然。2016年8月12日，鴻海集團宣布以3888億日元（約合38億美元）收購夏普66%股權。

收購后，鴻海集團副總裁戴正吳出任夏普新CEO，從組建管理團隊、合併工廠到裁員，大刀闊斧地重整夏普。無論在公開媒體還是資本動作方案，鴻海集團都一再堅定著復興夏普之心，力求為夏普奪回曾拱手相讓的市場，重回國際巨頭的競爭舞台。

為此，鴻海集團控股下的夏普，開始了一系列復興計劃。先是奪回海外市場品牌權，幾次公開場合爭鋒相對的言論。近日，甚至切斷了與老客戶的供貨關係，與此同時，身處其中的夏普也受到了市場震蕩，全球液晶面板業也一步步受到衝擊。

近年以來，夏普深陷虧損之中，為了自保被迫「斷尾自救」——2014年與歐洲斯洛伐克消費電子製造商環球媒體集團(UMC)達成了品牌授權協議，授權UMC在歐洲銷售夏普品牌電視；2015年與中國海信集團達成合作，授權海信在北美使用夏普品牌。

可是，2016年，鴻海集團控股了夏普后，為夏普帶來了宏大的復興計劃，郭台銘欲斥巨資幫助「液晶之父」重塑往日的輝煌。

2016年12月，夏普計劃以大約100億日元(約合8500萬美元)的價格收購歐洲斯洛伐克消費電子製造商環球媒體集團(UMC)，希望藉此重返歐洲市場。

同時，鴻海為此制定了「天虎計劃」來推廣銷售夏普液晶電視，夏普已經定下了2018財年全球銷售1000萬台液晶電視的目標，郭台銘發出豪言，「我們將來會是世界上最大的面板採購者。」

對於鴻海，這場「聯姻」不是為夏普這家企業，真正的目標是「夏普」這一家喻戶曉的品牌。

一邊是中國勞動力成本飛速上升，另一邊代工及組裝利潤不斷下滑，環境、市場、產業鏈三座大山下，唯有復興夏普的品牌，藉助日本電子產品所享有的品牌認知度，才能將鴻海帶出這樣的尷尬境地。

傳言

而在這次「聯姻」之際，坊間就傳言四起：夏普希望收回其已經出讓的品牌。

確實如此，鴻海入主夏普的核心就是想拿到技術、專利和品牌。液晶面板業資深人士對本報稱，海信不願意放手，自然掐起來了。

在收購了夏普在北美的資產後，2016年CES全球科技展期間，海信曾發佈了25款夏普品牌電視新品，包括首款夏普曲面電視和量子點電視。

據稱，夏普被鴻海收購后，曾向海信多次提出回購夏普在海外的品牌使用權，卻遭到了海信的拒絕。

海信集團是於2015年以2,370萬美元的價格，收購夏普位於墨西哥工廠全部股權與資產，並獲得夏普電視在巴西以外的美洲地區品牌使用權。

10月底，海信集團總裁劉洪新對《經濟觀察報》稱：「目前海信與夏普的合作嚴格按照協議執行，將來也會按照協議進行下去。」

對於夏普要把北美市場的品牌授權收回來，劉洪新認為，「海信會嚴格履行合同，（回購夏普）完全是對方單方面的說法，沒有徵求海信的意見，也沒有得到海信的認可。夏普有從各種方面提出收回的想法，但是海信的觀點很清楚，我們會重合同守信用，我們也希望夏普重合同守信用，按照規矩辦事。接手夏普北美市場后，我們銷售良好，未來會按照合同往下走。」

夏普新任社長戴正吳也曾對外媒指出，當下夏普在美國和歐洲品牌的影響力幾乎拱手讓人，希望可以把市場爭取回來。這次受阻似乎並未改變鴻海復興夏普的雄心壯志。然而鴻海卻明白，要實現這一雄心壯志第一大絆腳石就是三星。

矛盾激化

臨近年末，夏普斷供三星的消息撲面而來。根據《朝鮮日報》的報導，夏普將自2017 年開始不再向三星電子供應LCD顯示面板。三星不得不轉向樂金（LGDisplay）下單，來保證LCD面板需求。

對於此事件，不願意透露姓名的液晶面板元器件供應商相關人士稱，應該是供需方價格談崩了。最近幾個月的價格連漲應該算是跌入谷底后的反彈，在面板產業整體不景氣的時候，有兩種方式挺過去，一種是滿產廉價跑量，一種是自行縮減過剩產能，冬眠。

夏普的復興之路上，另一個阻礙就是海信。

據《北京商報》報導稱，夏普將於2017年停止為中國彩電廠商海信集團供應液晶面板。據了解，夏普每年為三星提供400萬到500萬片的電視面板，大約是三星電視總產能的10%。

中國家電商業協會副秘書長吳鹹建認為，這是家電巨頭的全球博弈的一場大戲。夏普在被鴻海集團收購后的重新崛起的計劃，遇到了三星、海信的阻攔，對其斷供、收回北美市場品牌也就不難理解。吳鹹建指出，在韓國面板因海運出口受阻的情況下，夏普的斷供會給市場帶來巨大的衝擊。

新格局

今年10月，受世界巨頭韓國海運公司韓進申請破產保護、韓國交通業大罷工等一系列影響，導致三星和LG大部分面板無法出口交割，全球很多產品只能減產或者全部停產，中小尺寸面板以及40寸大面板幅度減少。

不過，海信集團一位內部人士透露，海信已經開始尋求新的路徑，增加供應商體系建設，試圖化解原料危機。另外，海信目前在加快推出85英寸及更大尺寸的系列激光電視，這為海信激光電視提供了空擋和機會。

2016年11月30日,TCL集團和海信集團正式宣布攜手合作,二者將把面板供應作為合作的重點內容,同時還將共同推進手機顯示面板的合作。

面板佔到了電視總成本約70%，這也是近半年來面板持續漲價，導致價格攀升的主要原因。

不過，吳鹹建認為，夏普是全球「液晶之父」，技術優勢主要體現在55寸以上的大屏。2017年實行斷供后，海信在中小尺寸液晶面板可以從國內找到替代的供應商，受到的衝擊相對較小，而在中大尺寸的液晶面板將會遭遇較大的衝擊。

目前，全球液晶面板業能與夏普抗衡的另一大佬是韓國LG。鑒於夏普停供造成的400到500萬片電視面板缺口僅佔三星需求總量的10%，有消息人士透露，三星現在嘗試與LG接觸，希望後者接盤夏普的LCD供應缺口。「全球液晶面板將重塑新的競爭格局。」吳鹹建如是說。