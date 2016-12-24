[小刀匯]競彩足球推薦：東京FC力保主場不失北京新浪網 (2016-12-24 14:06)
天皇杯時隔一月有餘再度開打，四分之一決賽全面上演，FC東京坐鎮主場迎戰川崎前鋒的比賽將在東京體育場展開爭奪。
東京FC四連勝收官J聯賽，最終排名中游，上一輪天皇杯，球隊坐鎮主2比1淘汰FC本田，得以挺進八強。本場比賽，河野廣貴、米本拓司、阿部拓馬、穆里奇均因傷無法出戰，不過德永悠平和橋本拳人已經恢復訓練，本場比賽有望登場。
川崎前鋒J聯賽收官階段表現低迷，兩連敗結束征程，最終排名聯賽次席，其中在總冠軍爭奪戰半決賽中主場0比1不敵鹿島鹿角，無緣總冠軍。上一輪天皇杯中，球隊坐鎮主場常規時間內2比2戰平浦和紅鑽，最終在點球大戰中擊敗對手，晉級八強。本場比賽，大島僚太、小林悠、武岡優鬥、奈良龍樹、井川佑輔全部因傷缺陣。
近10次交鋒，東京FC3勝2平5負，處於下風。
立博初賠：2.88/3.40/2.40 即時賠率：2.90/3.40/2.38
兩隊廣義實力相比，東京FC低川崎前鋒兩檔，初賠客勝賠率在合理位置，賠率結構中庸，變賠之後，抬勝拉負，平賠不動聲色。目前的基本面下，兩隊都有題材可以用來營造信心，東京FC近況出色，不過往績下風，且排名處於劣勢，反之，川崎前鋒雖然近況不佳，但排名和往績都佔據優勢，現盤拉低負賠，卻幅度有限，誘導籌碼流入的意味濃厚，東京FC有望力保主場不失。
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推薦：主隊不敗
（小刀匯）
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