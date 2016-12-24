日期:12月24日，馬刺在客場輕鬆擊敗開拓者；小牛大將復出，在客場險勝快船。以下是這兩場比賽的綜述：

馬刺110-開拓者90

馬刺（24-6）以一場勝利迎接聖誕節。考瓦伊-萊昂納德拿下了33分，拉馬庫斯-阿爾德里奇18分、14個籃板和6次助攻，保羅-加索爾和托尼-帕克缺陣。替補出場的帕蒂-米爾斯23分5次助攻，喬納森-西蒙斯10分。馬刺命中率剛好達到50%，三分球20投12中。

開拓者（13-19）五連敗，將西部第八的位置暫時讓給了國王。達米安-利拉德19投7中，得16分、10次助攻和5個籃板，CJ-邁克科倫姆得了16分6個籃板。【技術統計】

兩隊此前都失利，但卻不可同日而語。過去9場比賽，開拓者輸了8場，而馬刺只是五連勝被終結。

開拓者上一場敗給了西部墊底的小牛，而且他們上半場就丟了62分，最終無力翻盤。馬刺則在昨天敗了少了布雷克-格里芬的快船。

雖然少了兩名大將，但馬刺大部分時間佔據上風。他們最後一次落後是27-29，萊昂納德此後投中三分，率隊打出一波21-6后，一舉以48-35取得優勢。馬刺第二節以30-18勝出，上半場以57-45領先。

馬刺此後大部分時間保持兩位數的優勢，第三節一度領先了19分，以87-72進入最後一節。

第四節馬刺保持兩位數的優勢，輕鬆過關。

小牛90-快船88

小牛（ 9-21）二連勝，大將德克-諾維茨基復出，只打了14分鐘，拿下了17分。哈里森-巴恩投中制勝一球，貢獻24分6個籃板，韋斯利-馬修斯16分6個籃板，德隆-威廉姆斯12分9次助攻。

快船（22-9）二連勝結束。克里斯-保羅缺陣，JJ-雷迪克得了11分，是首發中唯一上雙的。替補出場的賈馬爾-克勞福德拿下了26分，奧斯汀-里弗斯16分，馬利斯-斯貝茨10分。【技術統計】

小牛此前剛擊敗開拓者。雖然仍在西部墊底，但小牛最近勢頭不錯。而且今天諾維茨基復出，他們就算是面對快船，也打得非常頑強。

因為有傷在身，諾維茨基此前連續缺陣14場。今天他終於復出，但JJ-巴里亞和安德魯-博格特等人仍未能上場。

諾維茨基狀態不錯，第二節中段，他連續三分命中， 小牛發動14-2的攻擊波后，以45-40超出。諾維茨基本節得了13分，小牛上半場只以50-51落後1分。

諾維茨基下半場休息。小牛仍打得非常頑強，第四節兩隊幾度戰平。比賽還有1分50秒時，梅傑里兩罰一中，雙方戰成85-85。

里弗斯投中一記關鍵三分，快船取得3分的優勢。鮑威爾近距離還以一球，比賽還有33.9秒時，馬修斯造成犯規，兩罰一中，雙方戰成88-88。

快船老闆站起來助威。他們發動關鍵一攻， 喬丹中路突破，接球后準備扣籃，但遭到犯規。喬丹兩罰不中，小牛還有完整的24秒進攻時間。

最後一球到了巴恩斯手中，他強行從中路突破，在比賽還有3.7秒時投籃命中，小牛以90-88超出。

快船還有機會，但里弗斯接球后遭到搶斷，雙方在地板上搶成一團，時間就此消耗光，小牛以二連勝進入聖誕節。（吳哥）