名人戰32強戰賽果：柯潔中盤勝李軒豪晉級16強北京新浪網 (2016-12-24 14:14)
柯潔VS李軒豪
日期:12月24日，第二十九屆嫘祖杯中國圍棋名人戰32強戰在中國棋院進行。柯潔執白中盤勝李軒豪，率先晉級16強。
32強賽賽果如下：
陳耀燁燁 VS 引航
丁浩 VS 陳梓健
國宇征 VS 江維傑
陳賢 VS 羋昱廷
黃雲嵩 VS 毛瑞龍
童夢成 VS 彭立堯
辜梓豪 VS 范蘊若
李軒豪 負 柯潔
唐韋星 VS 楊鼎新
古靈益 VS 謝爾豪
孟泰齡 VS 古力
范廷鈺 VS 柁嘉熹
范胤 VS 周睿羊
謝科 VS 時越
陳浩 VS 許嘉陽
檀嘯 VS 李欽誠
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