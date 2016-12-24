不久前，圍繞在中超二年級生河北華夏幸福身上最大的新聞就是所謂的購買梅西事件。一時間關於河北華夏幸福有錢任性、胡亂報價嘩眾取寵等各種評價便接踵而來。

這些評價，不僅對河北華夏幸福，其實對整個中超都帶來了負面影響。那麼，為什麼「購買梅西」的新聞會發生在河北華夏幸福身上呢？

據知情人透露，這些無非都是一些外媒的意淫罷了，一些經紀人也乘機利用河北華夏幸福炒作來達成自己的目的。

眾所周知，梅西正在和巴薩談續約，但一直未能談妥的重大分歧就是巴薩無法滿足梅西的年薪要求。因此這種情況下，經紀人便和一些小報聯手炮製了河北華夏幸福一億歐年薪邀請梅西的新聞。其目的，無非是給巴薩施加壓力，好使梅西在與巴薩的談判中得到滿意的新合同。

其實，稍微冷靜下來分析，就知道河北華夏幸福不可能報價梅西。首先對於梅西來說，他根本不可能為錢屈尊中超而放棄在職業生涯上的追求，河北華夏幸福真報價其實是沒有意義的；此次對於河北華夏幸福自身來說，與其花費巨額資金購買一個梅西，遠不如在符合自身發展規律的情況下合理購買所需球員以提高整體實力。另外這些資金再合理分配到青訓和基礎設施建設上，遠比購買梅西所得的長遠收益要多得多。

當下，全世界都知道中國足球有強大購買力，因此一些精明的經紀人便利用中超隊炒作自己的球員，這樣就可以使自己的客戶無論在續約還是在轉會談判中都可以獲得更高的籌碼。所以，這也不奇怪為什麼桑切斯、卡索拉、伊涅斯塔、卡卡、范佩西以及傑拉德等於河北華夏幸福產生緋聞的球員中，絕大部分都是正在與原俱樂部談續約或者是急需出場的球員。

其實除了河北華夏幸福，中超其他隊諸如上港、權健等隊也都不斷與各種球員產生聯繫。大家都成了別人家經紀人抬價的工作罷了。至於河北華夏幸福的引援工作到底怎樣，球迷們不用太著急。

知情人表示：目前河北華夏幸福的引援工作都在有條不紊進行，等到元旦之後，俱樂部就將一一宣布新援的加盟。這其中一定會給球迷帶來驚喜，球隊競爭力也會大大增強。所以，最終的答案不妨等待著官宣那一刻的到來。（袁野）