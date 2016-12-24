周六003 天皇杯 東京FCVS川崎前鋒

推薦：負

火線速遞：

東京FC在日職總積分榜上以52分最終排名第9，東京FC在聯賽的最後階段取得了4連勝，接連擊敗了廣島三箭和鹿島鹿角等勁敵，狀態極佳。在上一輪天皇杯賽事，東京FC主場2-1淘汰日丙球隊本田FC晉級。本賽季中途接任的主帥筱田善之，已經和球隊續簽了合同，下賽季將繼續執教；川崎前鋒以常規賽亞軍的身份殺入了冠軍附加賽，但在首輪就在主場不敵鹿島鹿角，無緣最後的總決賽。川崎前鋒在此前的天皇杯在120分鐘內與浦和紅鑽3-3戰平，最後在點球大戰4-1淘汰對手晉級。連續3個賽季奪得日職聯神射手的大久保嘉人已經親口承認下賽季將加盟東京FC，主帥風間八宏也在季末離開並由助理教練鬼木達接任；本場為多摩川德比，兩隊近10次交鋒，東京FC的戰績為3勝2平5負。最近一次交鋒，川崎前鋒主場1-0獲勝。

傷停解讀：

東京FC：前鋒穆里奇、阿部拓馬、主力中場米本拓司、河野廣貴因傷繼續缺陣。中場橋本拳人以及後衛德永悠平已恢復訓練，有望復出。

川崎前鋒：中場大將大島僚太新傷，前鋒小林悠、主力後衛井川祐輔、武岡優鬥以及奈良龍樹有傷在身未能上陣。

盤口解讀：

歐賠：

澳彩：2.65 3.28 2.30--2.65 3.28 2.30

香港馬會：2.92 3.35 2.07→2.82 3.35 2.12

明升：2.82 3.20 2.43→2.85 3.20 2.40

亞盤：

澳彩：受讓平手/半球 0.76 1.04--受讓平手/半球 0.76 1.04

金寶博：受讓平手/半球 0.82 1.11--受讓平手/半球 0.82 1.11

易勝博：平手 1.18 0.74→平手 1.18 0.73

東京FC和川崎前鋒上演本季第三次多摩川德比，聯賽兩循環對陣東京FC遭遇主客場雙殺。川崎前鋒的大久保嘉人和獲得年度最有價值球員的中場核心中村憲剛狀態出色，68個聯賽進球讓其餘17支J1球隊只能望其項背。近7次客場面對東京，川崎首次在盤口上作出讓步，雖然折損了中場大將大島僚太，川崎仍有望在客場克敵制勝成功晉級4強。

周六004 天皇杯 大宮松鼠VS湘南海洋

推薦：讓負

火線速遞：

升班馬大宮松鼠在聯賽的最後階段表現十分搶眼，最後10輪取得6勝3平1負，輸也僅是最後一輪主場不敵東京FC，最終以56分獲得第5的排名。在此前的天皇杯賽事，大宮松鼠主場1-0小勝日乙的橫濱FC晉級；湘南海洋本賽季在聯賽排名倒數第2，下賽季只能征戰日乙。提前兩輪降級的湘南海洋在確定保級無望后，反而是放開了手腳，在最後兩輪連續取得了勝利。雖然球隊遭遇降級，但韓國主帥曹貴裁還是得到了俱樂部的信任，將在下賽季繼續執教球隊。在上一輪的天皇杯賽事，湘南海洋客場3-1淘汰柏太陽神晉級。球隊此前到越南參與友誼賽BTV杯，對手實力普通，最終湘南海洋贏得冠軍；兩隊近9次交鋒，大宮松鼠取得全勝的戰績，完全壓倒對手。

傷停解讀：

大宮松鼠：後衛沼田圭悟、和田拓也以及門將加藤順大均有傷在身，未能上陣。中場黑川淳史已經恢復訓練，但未知何時能復出。

湘南海洋：目前全員健康，沒有傷兵。

盤口解讀：

歐賠：

澳彩：1.78 3.38 3.85→1.85 3.20 3.78

香港馬會：1.83 3.30 3.65--1.83 3.30 3.65

明升：1.86 3.45 3.95→1.99 3.20 3.80

亞盤：

澳彩：半球 0.82 0.98→半球 0.92 0.88

金寶博：半球/一球 1.07 0.85→半球 1.00 0.92

易勝博：半球 0.87 1.05→半球 0.99 0.92

大宮松鼠近期交鋒9戰全勝佔據壓倒性優勢，而湘南海洋在損失了秋元陽太、遠藤航和永木亮太等主力后，本季實力嚴重下滑最終降級，天皇杯成為他們挽回顏面的地方。即時盤口大宮松鼠僅僅讓出半球，明顯受到球隊防線傷員較多的影響，歐賠方面明升主勝賠率已經接近2.00，本場大宮松鼠恐怕難以在90分鐘內解決戰鬥。