[足球魔方]24日報告:流浪者蘇超主場失球最少北京新浪網 (2016-12-24 14:28)
【足球魔方APP】蘇超推薦
周六006 2016-12-24 20:30:00 格拉斯哥流浪者 VS 因弗內斯
足球魔方APP：本場比賽格拉斯哥流浪者最少贏2球的概率為44%，格拉斯哥流浪者正好贏1球的概率為26%，因弗內斯最多輸1球的概率為30%。臨場更多精準情報請登錄足球魔方APP。競彩（-1）2.003.363.01 競彩亞盤1.92一球/球半1.92 歐賠1.404.50 7.50
1.蘇超豪門格拉斯哥流浪者18戰35分高居第2，多賽一場落後榜首14分。
2.格拉斯哥流浪者是蘇超主場失球最少的球隊，場均僅失0.44球。
3.因弗內斯是本賽季蘇超失球數最多的球隊，場均失1.89球。實力戰意1.蘇超中游球隊因弗內斯18戰積16分排名墊底，位列降級附加賽區。
2.兩隊近10次交鋒因弗內斯2勝2平6負僅2次凈負1球以上，佔比20%。
1.格拉斯哥流浪者聯賽主場4連勝，2場凈勝1球以上，場均攻入2球而場均僅失0.3球，對手包括阿伯丁和哈茨等強隊。
2.因弗內斯近4個客場1平3負，2場凈負1球以上，對手有強有弱。狀態傷停1.因弗內斯近2輪聯賽均1比1與對手戰平，止住此前4連敗頹勢。
2.因弗內斯近2輪聯賽場均失1球，而此前的5場比賽有四場單場丟3球，一場丟2球，防守端進步明顯。 本場競彩亞盤初盤多為主讓一球中低水，后勢一致調整為主讓一球/球半高水，對近況不俗的格拉斯哥流浪者支持力度加大。足彩數據本場主裁Don Robertson，曾7次執法格拉斯哥流浪者的比賽，球隊2勝4平1負勝率僅為28.6%。蘇格蘭傳統強隊格拉斯哥流浪者本賽季重返頂級聯賽后表現不俗，雖然與死對頭凱爾特人差距較大，不過也排到了聯賽第二的位置。值得一提的是格拉斯哥流浪者主場取得四連勝，包括戰勝了排名前茅的阿伯丁和哈茨，在面對強敵時主場往往也有不俗發揮。而此役格拉斯哥流浪者將在主場迎戰排名墊底的因弗內斯。因弗內斯本賽季聯賽表現糟糕，特別是客場只拿到一場勝利，客場攻擊力最差。因弗內斯近4個客場得失球為2比9，攻防兩端問題大。不過本場比賽因弗內斯兩名前鋒復出，鋒線用人不再吃緊。競彩亞盤以主讓一球中低水開盤，初盤讓球力度不足；後期升盤為主讓一球/球半中高水，上盤賠付壓力增大。而歐賠方面威廉希爾開出主勝賠率為1.50，略高於幾家主流公司。在主隊交鋒佔優和主場強勢的題材下，亞盤升盤看好主隊最多贏1球，競彩推薦主讓一球1、0。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- 【MIU MIU】可芙L型 拉鍊長夾(3色)
- 向日葵 for HP CE390X (90X) 黑色高容量環保碳粉匣 CE390X
- J’code真愛密碼 華麗小鞋子黃金/純銀墜子 送白鋼項鍊
- 【日本 SPICE 】 多功能 碳黑白 瑜珈平衡球 時尚手扶椅
- ALBA 帝國時代經典風格男錶-白/藍刻(AV3215X1)
- 【Georg Jensen】Sphere 紫水晶+純銀項鍊
- 向日葵 for HP ★2黑超值組★高容量環保碳粉匣 CF283X(83X)
- 【BOUTTE寶鐸錶】安徒生Andersen II 210週年紀念機械腕錶(
- ASUS 華碩 PC復活節超值升級方案A
- Paniko 快速折收攜帶型攝影光棚(LED-S52)
哈登另類准四雙火箭失利 三分線發飆灰熊2連勝【北京新浪網】
7中6還2封蓋勇士就怕這樣的 單封庫里24秒絕了【北京新浪網】
[彩寶貝]大樂透第16151期推薦匯總【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
帶著人工心臟去健身 這個小伙要練到施瓦辛格般強壯【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》