【足球魔方APP】蘇超推薦

周六006 2016-12-24 20:30:00 格拉斯哥流浪者 VS 因弗內斯

足球魔方APP：本場比賽格拉斯哥流浪者最少贏2球的概率為44%，格拉斯哥流浪者正好贏1球的概率為26%，因弗內斯最多輸1球的概率為30%。臨場更多精準情報請登錄足球魔方APP。

競彩（-1）2.003.363.01 競彩亞盤1.92一球/球半1.92 歐賠1.404.50 7.50

1.蘇超豪門格拉斯哥流浪者18戰35分高居第2，多賽一場落後榜首14分。

2.格拉斯哥流浪者是蘇超主場失球最少的球隊，場均僅失0.44球。

3.因弗內斯是本賽季蘇超失球數最多的球隊，場均失1.89球。

實力戰意1.蘇超中游球隊因弗內斯18戰積16分排名墊底，位列降級附加賽區。2.兩隊近10次交鋒因弗內斯2勝2平6負僅2次凈負1球以上，佔比20%。1.格拉斯哥流浪者聯賽主場4連勝，2場凈勝1球以上，場均攻入2球而場均僅失0.3球，對手包括阿伯丁和哈茨等強隊。2.因弗內斯近4個客場1平3負，2場凈負1球以上，對手有強有弱。狀態傷停1.因弗內斯近2輪聯賽均1比1與對手戰平，止住此前4連敗頹勢。2.因弗內斯近2輪聯賽場均失1球，而此前的5場比賽有四場單場丟3球，一場丟2球，防守端進步明顯。 本場競彩亞盤初盤多為主讓一球中低水，后勢一致調整為主讓一球/球半高水，對近況不俗的格拉斯哥流浪者支持力度加大。足彩數據本場主裁Don Robertson，曾7次執法格拉斯哥流浪者的比賽，球隊2勝4平1負勝率僅為28.6%。蘇格蘭傳統強隊格拉斯哥流浪者本賽季重返頂級聯賽后表現不俗，雖然與死對頭凱爾特人差距較大，不過也排到了聯賽第二的位置。值得一提的是格拉斯哥流浪者主場取得四連勝，包括戰勝了排名前茅的阿伯丁和哈茨，在面對強敵時主場往往也有不俗發揮。而此役格拉斯哥流浪者將在主場迎戰排名墊底的因弗內斯。因弗內斯本賽季聯賽表現糟糕，特別是客場只拿到一場勝利，客場攻擊力最差。因弗內斯近4個客場得失球為2比9，攻防兩端問題大。不過本場比賽因弗內斯兩名前鋒復出，鋒線用人不再吃緊。競彩亞盤以主讓一球中低水開盤，初盤讓球力度不足；後期升盤為主讓一球/球半中高水，上盤賠付壓力增大。而歐賠方面威廉希爾開出主勝賠率為1.50，略高於幾家主流公司。在主隊交鋒佔優和主場強勢的題材下，亞盤升盤看好主隊最多贏1球，競彩推薦主讓一球1、0。