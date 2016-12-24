來源：廈門日報

只要憑孩子的唾液，就能檢測出孩子的天賦？ 最近，朋友圈裡傳的「一口唾液測天賦」，讓年輕的父母心裏痒痒的。這則消息說，唾液檢測的結果可以看出孩子是否具有運動天賦、音樂天賦、舞蹈天賦、繪畫天賦、語言天賦、交際天賦。

唾液寄給商家 就能收到天賦報告

以往「唾液測天賦」是在研究所開展，不過，現在有了萬能淘寶，這項檢測居然也可以在家裡完成——用戶只要在淘寶上下單，就會收到快遞過來的工具，用其中刮條刮孩子口腔的唾液，收集到器皿中，再密封寄回去，就能收到孩子天賦檢測報告。記者在淘寶上搜索，發現各家店檢測的價格差距很大，從一兩百元到六七千元的都有。

一家淘寶店客服解釋說，這類檢測的依據是多元智能理論：每個孩子都擁有與生俱來的多元智能，由於遺傳和生活經歷的差異，智能的強項和弱項不同。而基因檢測就是選取一些對某些能力起關鍵作用的基因位點進行檢測。

而之所以唾液能檢測出天賦，是因為：人體唾液含有細胞，而細胞中含有人體的基因相關信息。唾液送到實驗室后，首先進行細胞破碎和DNA(基因)的提取，隨後對DNA質檢。不同的淘寶店，給出的檢測原理和程序大體相同。

《錢江晚報》記者曾採訪當地一家基因檢測研究所，後者舉例說，比如肌肉爆發力，已有研究證實與它最為相關的基因為ACTN3基因。

「天才」各不相同 運動天賦或可測出

多元智能倒是已經得到認可，它認為，人有八大智能，包括語言、數理、音樂、空間、邏輯數理、人際交往、自然觀察、自我認識等。

但是，從基因真的能看到人的天賦？廈大生命科學學院院長林聖彩對此嗤之以鼻，他說，不靠譜！林聖彩說，理論上說，天才不是單基因的因素，是組合的結合，排列組合的可能性是巨大的。

《錢江晚報》則採訪了浙江大學醫學部基礎醫學系教授祁鳴，後者認為，天賦基因肯定是存在的，但是要研究才華天賦則相對比較難。「天才」個個都不同，不容易找出可重複驗證的顯著基因。才華、成功通常是多個基因、多個環境因素以及後天艱辛努力的結果，一兩個基因無法決定人的成功。祁鳴則強調，永遠不要低估後天努力的作用。

不過，他認為，運動天賦基因檢測相對靠譜一些，肌肉爆發力、肌肉耐力、骨密度水平等是比較明確的，其他天賦基因目前認知比較粗淺。

林聖彩則認為，對於某些特性，作為參考是有一定價值，但是，也僅僅只能作為參考，譬如說，測出有運動基因，但是，如果孩子呼吸量不行，那也白搭。

【提醒】

這類基因檢測

可能耽誤孩子

廈大生命科學學院院長林聖彩說，如果測出孩子沒有某種天賦基因，那麼，你給孩子貼一個標籤，判定他在這個方面不行了，那麼，這類基因檢測可能會耽誤孩子——很可能擁有我們現在還不認識的天賦基因，還可能構成歧視。(記者 佘崢)