美國「密西根州」北部一條天然氣輸送管線遭汽車衝撞爆炸起火，導致上千人得在冰冷的天氣中過聖誕節。



警方表示，一輛汽車衝出41號州際公路，撞上一條天然氣輸送管線，引起爆炸大火，天然氣供應也中斷。好在這起事件沒有造成人員死傷，當地消防隊火速到現場，將火勢撲滅。能源公司也從個地調派技術人員搶修。



當地氣溫在攝氏零下 5度左右，當局已在附近學校成立取暖中心，暫時安置受災民眾，或分發電熱器給不願離開住處的民眾。(檔案照片取材自網路)



