美國職業美式足球隊「明尼蘇達維京人」（美國時間）週五搭機前往「威斯康辛州」出賽，結果飛機在降落後衝出跑道，最後停在草坪上，好在無人傷亡。



球隊發言人表示，球隊搭乘的座機在週五傍晚 5點多降落在威斯康辛州「亞波頓」機場後，飛機衝出跑道，所有的人被困在機上，大約兩小時後才得以脫困。



球隊在官方推特上說，這起事件不影響週末與「綠灣包裝人隊」的比賽。



當地媒體報導，「亞波頓」週五下午大雪紛飛，「亞波頓」距離「綠灣包裝人隊」的主場只有50公里。(照片取材自網路)



