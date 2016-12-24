▲瑞莎（右圖右）漂亮女兒Nika曝光，聖誕曬全家福照。（圖／翻攝瑞莎臉書，2016.12.24）

今年聖誕節，對烏克蘭名模瑞莎而言，相當特別，因為她不僅和鞋業小開老公Mike，產下一女「Nika」，更領取到台灣的國民身分證，讓她正式歸化成寶島的「Sexy Mama」（性感辣媽）。

今天（24日）中午，瑞莎更在臉書PO出女兒的漂亮正面照片，祝福大家聖誕快樂，她留言道：「第一次過聖誕節的Nika想跟大家say Hello（愛心）~祝大家聖誕快樂！Merry Christmas！」小Nika大眼挺鼻的模樣，叫網友不禁大喊「太漂亮」。

瑞莎隨後表示，女兒剛滿3個月又3天，今天首度跟大家碰面，而且今年的聖誕夜，對瑞莎也是很特別的一年 ，因為是兩家人首次一起度過聖誕節，甚至高齡80歲的瑞莎外婆，也遠從烏克蘭飛來台灣過節，並且看外孫Nika，加上Mike的爸媽及妹妹，以及瑞莎的爸媽與弟弟 ，一共10人共度耶誕。

瑞莎也透露一大家子人，晚上除了一起在家吃飯之外 ，也會交換禮物 ，但對她來說 ，今年最棒的聖誕禮物 ，就是女兒Nika了。

▲▼瑞莎（上圖右）和老公Mike，PO出和女兒的合照，祝大家聖誕節快樂。（圖／翻攝瑞莎臉書，2016.12.24）