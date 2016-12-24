婚宴彩排好緊張 陳冠宇坦言：我胃很痛中央社 (2016-12-24 14:30)
台灣旅日棒球好手陳冠宇（右）與太太許智婷（左）24日舉辦婚宴，臉上掛著笑容卻略顯緊張的他在彩排後接受訪問，坦言確實感到緊張，並直言「我胃很痛」。中央社記者張新偉攝 105年12月24日
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