根據邁阿密先驅報記者Clark Spencer報導，中日龍將簽下過去兩季皆在費城人隊效力的左投Elvis Araujo(艾維斯‧阿勞霍)，作為新球季的洋將人選。

這位年僅25歲的左投，在2015、2016球季都曾在費城人的牛棚擔任後援投手，實戰球速能來到150公里以上，在上個賽季他27又1/3局的投球裡，繳出5.60的防禦率、9.5 SO / 9(每九局平均三振值)以及5.6 BB / 9(每九局平均保送值)的成績。

馬林魚曾經想延攬這名左投入隊，但在他們簽下了Brad Ziegler後，這個主意就改變了，Araujo最後也決定2017先去東洋戰場拚戰。

另外，Araujo今年確定加入委內瑞拉的國家隊，將在第四屆世界棒球經典賽中披掛上陣。