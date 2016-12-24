58歲爸爸病逝 WG婑斌悲痛守靈NOWnews今日新聞 (2016-12-24 14:00)
目前正與JYP娛樂討論續約問題的Wonder Girls，在昨（23）日先傳出讓人難過的消息。Wonder Girls成員婑斌的爸爸在22日晚間因病逝世，該消息隨後也被JYP娛樂確認，表示婑斌正在守靈中。
23日，有相關人士指出Wonder Girls成員婑斌58歲的爸爸在22日晚間因病過世，更說「婑斌正陷入喪父之痛中」，讓不少粉絲感到相當震驚，而婑斌所屬經紀公司JYP娛樂隨後也確認消息，表示婑斌正在守靈，還透露將於明（25）日舉辦告別式。
消息得到確認後，許多粉絲也紛紛向婑斌加油打氣、希望她能好好照顧自己，續約相關問題可以等之後再解決。
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