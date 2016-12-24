廈門夫妻拚子連生8女 小孩泡麵果腹中央社 (2016-12-24 14:15)
（中央社台北24日電）大陸廈門有一對夫妻，為了拚生兒子，一連生了8個女兒，但家境貧窮，幾乎無力撫養都得靠鄰居接濟。丈夫先前又因意外住院，家中經濟頓失依靠，年幼的孩子甚至得靠泡麵果腹。
大陸海峽導報微信公眾號報導，43歲的夏月嬋與丈夫王忠馗一共生了8個女兒。夫妻倆的經濟條件本就不佳，蝸居在一處狹小的出租屋內。
夏月嬋先前因生產而健康不佳，全仰賴當電焊工的王忠馗作為家中經濟支柱，但他在1個月前誤觸高壓電，雙手截肢。
報導指出，保守估計，王忠馗的醫療費至少人民幣30萬元左右（約新台幣138萬元）。目前醫療費由包工頭支付，但王忠馗說，每次拿錢都很難，現在還欠醫院1萬多元，馬上面臨停藥的困境。
這20多天來，剛產下第8胎的夏月嬋連月子餐都得靠善心人士接濟，孩子們則靠著鄰居送來的一些食品與泡麵果腹。
報導指出，夏月嬋受訪時眼圈發黑、泣不成聲。並表示丈夫出事後，老三、老四、老五被送到老家貴州正安縣。現在還有5個孩子待在廈門。
夏月嬋說，十幾年來，不少人勸他們把孩子送人。但夏月嬋和丈夫都不同意。兩人覺得，這是自己的骨肉，再苦再累也要帶在身邊。8個孩子，除了老七和老八還小，其他都有在民辦學校上學，「學費方面，學校會減免些，有的則是拖欠著沒交。」
這段時間接濟王忠馗一家的友人則感嘆，如果夫妻倆少生幾個孩子，日子按理說會過得好一些，非得拚男孩，這種傳統觀念還真得改改。
這則新聞在大陸社群平台引起討論，許多網友批評這對夫妻實在太過自私。1051224
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