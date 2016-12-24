陳冠宇想念皮蛋瘦肉粥 老婆奔波親下廚中央社 (2016-12-24 14:05)
（中央社記者李晉緯台北24日電）台灣旅日棒球好手陳冠宇在異鄉打拚，愛吃粥的他惦記著皮蛋瘦肉粥美味，老婆便貼心的乘他出門練習，四處奔波張羅食材親自下廚，一回家就收到「驚喜」的他至今仍為此感動不已。
陳冠宇今天在台北知名星級飯店舉辦婚宴，正式宣告與老婆許智婷攜手邁向人生新的階段，兩人在婚宴前的彩排後，接受記者訪問。
談到對方做過最讓自己感動的事，陳冠宇說，老婆之前到日本陪伴他，不論他想吃什麼，老婆都會想辦法把食譜抄到手，然後到住處附近的超商，甚至坐電車到更遠的地方購買食材，只為了回家做給他吃，讓他即便身在異鄉，也能過得很開心，也不會餓到肚子。
至於向老婆點過最特別的菜，陳冠宇表示，應該是皮蛋瘦肉粥吧。
陳冠宇說，他很喜歡吃粥，尤其是皮蛋瘦肉粥，但皮蛋在日本不容易買到，老婆為了做皮蛋瘦肉粥給他吃，乘著他在練習時，大老遠跑到東京的池袋買皮蛋回家煮皮蛋瘦肉粥給他吃，讓他練習完回家，一開門就看到超想吃的皮蛋瘦肉粥放在桌上，讓他覺得很感動、很開心，也暗暗期待每天都有這樣的「驚喜」。1051224
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