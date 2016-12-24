英超／前英格蘭醜聞下台主帥 接手水晶宮NOWnews今日新聞 (2016-12-24 14:10)
英超球會水晶宮官方聲明宣布前英格蘭國家隊主帥Sam Allardyce為新任主帥，接替2天前解雇的Alan Pardew，雙方簽下一紙2年半合約。
Allardyce曾在今年短暫執掌英格蘭國家隊帥印67天，9月時流出他教人鑽足總規則漏洞的影片並試圖藉此牟利，令國家隊蒙羞最後自請離職，任期內僅率領「三獅軍團」出征1場世界盃資格賽1：0勝斯洛伐克。
「停止輸球是現階段的首要任務，其實水晶宮的陣容並不差，而這也是我會接下這份工作的主要原因，我認為我能夠幫助俱樂部變得更好。」Allardyce說。
水晶宮本季戰績不佳，目前以4勝3和10負戰績排在積分榜第17名，剛好高出降級區1分，Allardyce的執教首戰將是「節禮日大戰」作客沃特福德。
#CPFC are pleased to announce Sam Allardyce as the new First Team Manager on a two-and-a-half year contract - https://t.co/fKHsWCuAey
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