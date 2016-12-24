（中央社倫敦23日綜合外電報導）最好的耶誕節禮物是什麼？對英國一名生來沒有手的小男孩來說，一隻3D列印而成、類似電影「鋼鐵人」男主角兼偶像東尼史塔克（Tony Stark）的手的義肢，絕對是最棒的禮物。



「太陽報」（The Sun）報導，4歲的克洛伊登（Brooklyn Brentnall-Croydon）現在希望能用這隻超酷炫的手，讓他首次騎腳踏車。



來自英國南約克郡（South Yorkshire）的克洛伊登母親布蘭特諾（Marie Brentnall）說，克洛伊登是超級英雄電影「復仇者聯盟」（The Avengers）的頭號影迷。



克洛伊登的外婆先前在臉書貼文尋求幫助，英國德倫（Durham）蕭登學院（Shotton Hall Academy）科技專家10月看見貼文後，花了2個月時間製作義肢，本月14日大功告成。



布蘭特諾說：「文字難以形容布魯克林（克洛伊登）首次看見那隻手的當下，並且意識到發生了什麼事的反應。一開始他還不太確定，但老實說他樂翻了，我們都是。」



「他將能練習拿杯子，夠幸運的話，他還能在耶誕節練騎腳踏車，那對我們所有人來說，將是美夢成真。」



蕭登學院科技設計主任布萊德雷（Scott Bradley）說：「看見那篇令人暖心的貼文，再加上我也有個4歲小孩，我們必須讓它成真」、「我們有科技，也有3D列印機，所以就著手去做了。」（譯者：中央社周莉芳）1051224