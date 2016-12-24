美國官員表示，情報衛星資料顯示，中國大陸已運送紅旗9號等地對空飛彈至海南島，預料將運往南沙的人造島礁和西沙的永興島（Woody Island）。

根據福斯新聞（Fox News）報導，2名美方官員表示，美國情報衛星偵測到中方已運送新的防空飛彈至海南島。他們認為，飛彈僅會在當地短暫停留，預料將轉運到南沙群島的人造島礁和西沙的永興島。

報導指出，美方根據偵測資訊分析，大陸方面打算運至南海島礁的防空飛彈為，分別為CSA-6b防空飛彈系統與紅旗9（HQ-9）防空飛彈系統。

CSA-6b射程約16公里；紅旗9改良自俄羅斯S-300防空飛彈系統，最大射程200公里，早已部署於各重點城市，構成嚴密的防空網。