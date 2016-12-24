昨(24)日清晨5時許，朱姓男子帶價值8萬5千元K他命，前往台北市北投區承德路7段一間麥當勞，準備販賣毒品給陳姓男子，沒想到陳男拿到毒品後卻不付錢，還持刀恐嚇朱男，朱男氣得搶奪刀子，朝陳男背上猛砍10多刀，陳男送醫治療已無生命危險，而砍人的朱男則被依法移送地檢署偵辦。

警方調查，23歲朱姓男子昨天清晨5時30分，與21歲陳男約見面交易K他命，陳男拿到毒品後卻不肯交付8萬5千元給朱男，甚至持刀恐嚇朱男趕緊離開。朱男不滿陳男「黑吃黑」惡行，立即強奪刀子，朝陳男背部亂砍10多刀，與陳男同行的2名友人見狀，立即撥打119將陳男送往台北榮總急救，陳男一度因失血過多險丟命，直到今天上午才脫離險境，而朱男砍人後，則跑回中山區找老大訴苦。

北投警分局接獲報案，隨即派員前往朱男住處埋伏，昨天晚間8時許，終於等待朱男返回杭州南路住處，隨即上前將人壓制逮捕。警訊時，朱男氣憤道：「我賺的也是賣命錢！」堅稱是對方先持刀搶毒，他才會反擊，警方訊後依毒品及殺人未遂等罪嫌將朱男送辦。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

