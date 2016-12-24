《STAR WARS》系列電影中飾演莉亞公主的知名女演員，嘉莉‧費雪(Carrie Fisher)傳出搭乘倫敦飛往洛杉磯的航班時心臟病發作，目前送往加護病房救治。

根據《洛杉磯時報》報導，現年60歲因飾演《STAR WARS》莉亞公主而聞名全球的費雪，在飛行期間心臟病發作，緊急施以CPR後送往加護病房。他的哥哥托德‧費雪(Todd Fisher)則說：「說狀況穩定不太正確。但也不是說狀況『很好』或著很糟。」似乎語帶保留，但也表示她目前送往加護病房(ICU)救治。

費雪曾在新書《The Princess Diarist》中透露一段與哈里遜‧福特(Harrison Ford)的婚外情事，兩人因為演出結緣，但她們也為此保密多年。最近一次因為《STAR WARS：原力覺醒》兩人再次以原本角色重返系列電影。這部電影也在去年再次喚起星戰熱潮。

曾扮演丘巴卡(Chewnacca)，做為哈里遜福特在劇中角色韓蘇洛好夥伴，「阿丘」(Chewie)的演員梅休(Peter Mayhew)說：「現在大家正為我們的好朋友，大家最喜歡的莉亞公主禱告。」