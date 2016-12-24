記者林重鎣／台中報導

「螳螂捕蟬、黃雀在後！」23日傍晚，1名17歲綽號小恩的少年站在超商提款機前許久，又不斷的換卡，太平警分局坪林派出所埋伏員警見狀可疑，站在少年後方排隊，仍專心操作提提款機領錢，渾然不知警方在背後，盤查後男子坦承是詐騙集團車手，查扣偽造提款卡21張、現金新臺幣44,000元，全案訊問後廿四日依詐欺罪嫌移送偵辦。

太平警分局坪林派出所巡佐陳東呈，23日傍晚於中山路2段超商內執行便衣埋伏勤務，發現1少年到超商內ATM提款機領錢，員警看他在提款機前操作許久，跟進一看又發現他不斷換卡，陳員頓時心理有譜，應為詐騙車手，隨即上前至其身後關注一舉一動，此時少年仍專心看著螢幕不斷操作，並換卡提領金錢，渾然不知背後有人。經員警從背後叫喚制止，少年嚇出一身冷汗，即坦承為詐騙車手，主動交付偽造提款卡21張、現金新臺幣44,000元整。

警訊時，少年小恩供稱，因家人給的零用錢太少，不敷使用，才當詐騙車手；又稱幾個月前在夜店消費時，透過友人介紹的，以得手金額之3%為報酬。因第一次上工，操作提款機時一片腦筋空白，完全不知到警察就在背後，全案經坦承不諱後，依詐欺罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

太平警方表示，將持續加強打擊詐騙犯罪、並在轄區內全面實施埋伏勤務，遏止不法風氣，也持續呼籲民眾若發現ATM提款機有人多次提領或是持多張卡片提款神色慌張或是四處張望，就有可能是詐騙車手，隨即撥打110報案專案，以利警方查緝。