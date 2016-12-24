同學的袓父迷路了 警獲報護送返家直呼巧合台灣好新聞報 (2016-12-24 12:22)
記者林重鎣／台中報導
霧峰警分局大里分駐所警員張滄柏、張家豪23日傍晚巡邏勤務，接獲民眾報案在大里區樹王路某處，發現一名陳姓老翁疑似走失，員警獲報後立即前往查處，才知道老翁忘記回家的路，也想不起住家住址及電話，員警立即載老翁返所，適老翁女兒到所報案協助，陳女一見到便上前擁抱，更激動落淚並向警方表示感謝，警方護送回家，員警才知老翁是小學同學的祖父，真巧合。
警方指出，老翁最近才由女兒接來同住，早上出門後卻一時忘記回家的路，而老翁因年紀大而有失智情形，經常外出後便忘記回家的路。當張姓員警護送老翁回家後，發現老翁的外孫是自己國小同學，十幾年未見竟是在這種場面巧遇。家屬表示真的是好巧，也一直稱讚處理員警真是有夠讚。
警方呼籲民眾，家有一老如有一寶，警方另建議家屬可帶同老翁至分局偵查隊辦理民眾自行捺印指紋建檔，倘日後再次發生此類走失情形時，有助於警方查詢並聯繫家屬。若家中老人曾有走失情事，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋。
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