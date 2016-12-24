遠東科大LOL全國國高中職電競邀請賽冠軍出爐



(中央社訊息服務20161224 13:22:47)遠東科技大學舉辦全國國高中職電競邀請賽，從早上九點鏖戰到晚上六點，終於產生了冠軍隊伍─高雄市復華中學，二、三名則由台南市長榮中學包辦，殿軍則由彰化大慶工商拿下；原定只有前三名有獎品，但報名隊伍相當踴躍，遠東科大最後決定加碼，7到15名就有1000元，前六強則有2000到10000元等值商品，讓參賽隊伍皆大歡喜，贊助廠商偉訓科技也在比賽場地擺設攤位，並提供鼠墊、鍵盤3C產品摸彩；整個賽事也在該校多遊系主任陳煌琦頒獎後，圓滿落幕了。



這次賽事共有來自全國國、高中職學校33組報名參加，選手人數共198人，指導老師30人，合計231人參與這項比賽。最遠來自澎湖馬公高中，前一天晚上就坐飛機來台灣，參與這項盛會。指導老師林建宏表示，該校雖然沒有電競社，但同學都主動組隊練習，相當羨慕遠東科大有完整規劃與訓練場地，幫助想往電競產業發展的同學。



而佔地利之便的長榮中學，共派出六支隊伍參賽，也順利拿下二、三名。其他還有台北、台中、雲林、彰化、嘉義、台東、屏東、台南及高雄等全國各地的學生參賽。也有啟聰學校及高雄中學的學生組隊參賽，可見電競技藝大賽不僅可凝聚各類學生的多元表現，也是團隊合作精神及智育的體現。



遠東科大多遊系主任陳煌琦表示，同時間還有台北城市大學主辦比賽，但是在網路上進行，像遠東科大同時間有六十台電腦，六組對打同時進行，主賽事場地還有現場網路直播，動用多遊系全體師生，投入場地布置、賽事調度、訊號傳輸諸多大型賽事具備條件，都讓該系師生收穫滿滿，更讓大家知道，電競及遊戲產業所需的人才、物力及龐大商機，身為全國第一所設置電競專班的遠東科大，責無旁貸將扮演領頭羊的角色，帶領大家往前邁進。



訊息來源：遠東科技大學



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