國道追撞 遊覽車駕駛：遇上三寶（2）中央社 (2016-12-24 14:10)
蘭陽暨基隆聯合獅子會成員和家屬共63人，24日搭乘2部遊覽車出遊，南下行經國道1號苗栗路段時發生4車追撞，造成21人受傷送醫，沒有受傷的乘客被疏散到路肩，遊覽車駕駛稱，碰到龜速「三寶」才會釀禍。中央社記者魯鋼駿攝 105年12月24日
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