陳冠宇辦婚宴 蔡明堂祝福中央社 (2016-12-24 14:10)
台灣旅日棒球好手陳冠宇（右）24日在台北知名星級飯店舉辦婚宴，正式宣告與老婆許智婷攜手邁向人生新的階段。昔日穀保家商教練蔡明堂（左）出席祝福。中央社記者張新偉攝 105年12月24日
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