陳冠宇辦婚宴（2）中央社 (2016-12-24 14:10)
台灣旅日棒球好手陳冠宇（右）24日在台北知名星級飯店舉辦婚宴，正式宣告與老婆許智婷（左）攜手邁向人生新的階段。中央社記者張新偉攝 105年12月24日
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