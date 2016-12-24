（中央社記者蔡怡杼台北2016年12月24日電）渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀來台灣僅3年，儼然成為「台灣通」，問她哪裡好吃、好玩，她可以根據每個人的需求立即給予建議，甚至還能用閩南語（台語）溝通。



傅敏儀為土生土長的香港人，2013年成為渣打在台財富管理事業負責人。豪爽、親切、有問必答是傅敏儀身為金融人專業認真外，給人的深刻印象，問她如何快速融入台灣，她不吝分享兩大秘密武器：電視、UBike。



傅敏儀分享當時剛到台灣，因為國語不太標準，與計程車司機雞同鴨講的經驗，她說，松仁路的「松」以粵語發音的國語會變成「崇」，讓她曾經為了到松仁路，與計程車司機溝通了半天得到的回應是「沒有崇仁路」。



為了突破溝通障礙，傅敏儀不僅聘雇了國語老師，更重要的是，她認真看電視，尤其，除了早上收視新聞外，其餘時間幾乎把頻道設定在民視，就是為了快速儘速融入台灣。



所幸成為電視寶寶後，傅敏儀如今不僅聽得懂台語，對談中還會穿插幾句，與民眾以台語溝通無礙。她說，若無法以共通語言溝通，就會有隔閡，尤其，面對客戶、員工若無法以透過共同的語言、生活經驗來說明，對接收者來說，溝通沒有太大的意義。



現在傅敏儀不只看鄉土劇，還很著迷購物台，透過購物台尋找潮流趨勢、致贈客戶、員工等禮品的靈感。她說，香港幅員較小，南來北往都很快，因此對電視購物的需求不高，另外，台灣電視購物提供的退貨保證更是讓自己一頭栽入電視購物的貼心服務。



另外，若問傅敏儀台灣哪裡好玩？她說，除了美食以及萬金石、太魯閣等自然景觀之旅外，台灣很多美麗的風景其實都藏在巷弄內，「如果有天我離開了台灣，最懷念的會是UBike」。



她說，台灣很多面貌，就藏在各大街小巷中，如台大附近的溫羅汀，若要認識一個地方，更要騎著UBike穿梭在大街小巷，且週末若天氣晴朗，我就會毫無目的地，騎著UBike漫遊在台北街頭。