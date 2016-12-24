藍8縣市北京拚觀光 沒霧霾成賣點中央社 (2016-12-24 13:57)
（中央社記者尹俊傑北京24日電）泛藍8縣市今天起在北京推廣農特產和觀光。花蓮縣長傅(山昆)萁說，歡迎大陸民眾到台灣避寒、享受沒霧霾的天氣。南投縣長林明溱則希望，每半年在大陸一個省市辦農特產展銷會。
「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」24至26日在北京展覽館舉行。這次展會有176個攤位，參展縣市端出茶葉、高粱酒、有機米、貢丸和香腸等台灣特產，並宣傳各地觀光。
中國國民黨副主席陳鎮湘在開幕式致詞時說，希望北京民眾除了享受來自台灣的水果和熱情，更以具體行動到台灣觀光。「我們相信，兩岸同胞只要我們觀念一致、目標一致，沒有過不了的火焰山。」
傅(山昆)萁受訪時說，北京氣溫只有攝氏零下6度，希望想避寒的大陸民眾可到台灣走走。「我們有最好的觀光、醫療和各方面健康的品質，還有最好的氣候，同時有沒有霧霾的天氣。」
對於政府呼籲兩岸交流不該分藍綠，傅(山昆)萁表示，歡迎大陸民眾到台灣任何地方觀光，但也希望台灣各地首長秉持熱忱歡迎的心，不要以任何意識型態對待大陸民眾。
林明溱表示，希望大陸各省市也能比照北京舉辦這類展會，泛藍8縣市都非常願意配合，期盼每半年在大陸一個省市辦農特產展銷會，相信會非常成功。
愛喝凍頂烏龍茶的陳先生在展場受訪說，很喜歡台灣的茶葉，之前到台灣也有買，聽說這次展銷會有賣台灣茶葉，便和家人一起參觀。
李小姐則說，台灣8縣市來北京辦展感覺太少，可以再多一點縣市，選擇才比較多，銷量也應該會更好，畢竟台灣茶葉、工藝品等都很精緻，價格也實在，在大陸很受歡迎。1051224
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