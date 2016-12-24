國道追撞21傷 遊覽車駕駛：遇上三寶中央社 (2016-12-24 13:56)
（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣24日電）蘭陽暨基隆聯合獅子會成員和家屬共63人，今天搭乘2部遊覽車出遊，行經國道1號苗栗路段發生4車追撞，造成21人受傷送醫，遊覽車駕駛說，碰到龜速「三寶」才會釀禍。
苗栗縣消防局上午10時許接獲通報，國道1號南下117公里原造橋收費站路段，傳出遊覽車碰撞事故，立即派遣頭份、竹南、造橋等分隊人車趕往救援。
車禍現場共有2部自小客車與2輛大型遊覽車發生追撞，其中最後1輛遊覽車擋風玻璃破裂、車頭損毀嚴重，陳姓駕駛血流滿面一度受困在扭曲變形的車內，乘客見狀還協助救護人員拉出陳姓駕駛，總共21名輕重傷者，陸續被送往衛福部苗栗醫院及苗栗大千醫院救治。
獅子會成員幾乎都是家族一起出遊，不料，2天1夜前往台中的行程，還沒到苗栗第一站就發生車禍，沒有受傷的乘客被疏散到路肩，許多小朋友心有餘悸的表示，「不敢再搭上遊覽車」，家長則是在旁急忙安撫。
其中1部遊覽車駕駛氣憤指出「遇到三寶」，都是前方有一輛賓士車龜速，突然停下來，後面自小客車煞車不及才會追撞上去。所幸除了最後一台遊覽車陳姓駕駛小腿骨折傷勢較重外，其他乘客都是遭受擦傷和挫傷，傷勢較輕。
國道員警表示，當時國道1號南下頭份至苗栗路段車流量大，不排除是前方2部自小客車先發生碰撞，後方2部遊覽車未保持安全距離，導致追撞意外，不過詳細肇事責任仍待進一步釐清。1051224
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